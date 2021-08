"Welcome to the Blumhouse" Staffel 2: Trailer mit neuem Schrecken

In "Madres" von Ryan Zaragoza muss ein junges mexikanisch-amerikanisches Paar erleben, welche seltsamen und schrecklichen Geheimnisse eine kalifornische Gemeinde der 70er-Jahre verbirgt. Die DarstellerInnen sind Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill und Elpidia Carrillo.

"The Manor" versieht schließlich klassischen Gothic-Horror mit einem zeitgemäßen Twist, wenn die EinwohnerInnen eines verschlafenen Schwesternheims mit einer übelwollenden Kraft konfrontiert werden. Wir bekommen Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett und Katie Amanda Keane geboten.

"Bingo Hell" und "Black as Night" sollen am 1. Oktober auf Amazon Prime starten, "Madres" und "The Manor" folgen dann am 8. Oktober.

