Von Instagram zu Netflix

Celeste Barber spielte in den Nuller-Jahren Nebenrollen in diversen australischen Fernsehserien, aber ihren großen Durchbruch hatte sie ab 2015 auf Instagram. Unter dem Hashtag #clesestechallengeaccepted parodierte sie die makellose Inszenierung der Stars und stellte deren Fotos in einem realistischen Setting nach. Durch ihren breitenwirksamen Auftritt im Internet gelang ihr schließlich der Sprung zur eigenen Netflix-Serie "Wellmania".

In ihrer Comedy-Show bleibt sie ihrer Bodenständigkeit treu und kontextualisiert auch immer wieder ihren rasanten Aufstieg im Show-Business. Das Netflix-Special wurde im Herbst 2022 m Opernhaus in Sydney gedreht.

Wann erscheint "Celeste Barber: Fine, thanks"?

"Celeste Barber: Fine, thanks" erscheint am 12. April auf Netflix.