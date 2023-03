Celeste Barber mag bei uns zwar nur den wenigsten bekannt sein, in Australien (und mit Abstrichen auch in den USA) ist sie aber eine große Nummer: Die Komikerin, Schauspielerin und Autorin ist ein Publikumsliebling, ihre Stand-Up-Tourneen sind in Rekordzeit ausverkauft, ihre Bücher landen auf den Bestsellerlisten. Auf Instagram zählt sie stolze 9,4 Millionen FollowerInnen (Stand: März 2023).

Apropos Instagram: Internationale Bekanntheit erlangte Barber mit dem Hashtag #celestechallengeaccepted. Dabei stellt sie glamouröse Fotos von weiblichen Prominenten (beispielsweise Kim Kardashian, Rihanna, Jennifer Lopez) nach, will dabei aber aufzeigen, wie eben diese mit "Normalsterblichen" aussehen würden. Barber dekonstruiert also mit Witz das unerreichbare (weibliche) Schönheitsideal und gibt Frauen auf aller Welt somit Mut, zu sich selbst zu stehen. Dafür wird sie gefeiert.