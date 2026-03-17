Ein Spielfeld, 50 Köpfe, eine Mission: Wer knackt die 50.000 Euro? Im Sommer 2026 wird Intelligenz neu definiert. In der neuen Sat.1-Show "Wer ist Deutschlands Superhirn?" lässt Jörg Pilawa 50 Teilnehmer in einem architektonischen Wettlauf gegeneinander antreten. Wie ist das Spielprinzip?

Spielshow nach französischem Vorbild

Aufgeteilt auf sechs konzentrische Kreise müssen die Kandidaten beweisen, dass sie mehr als nur Faktenwissen besitzen. Es geht um die ganzheitliche Kapazität des Gehirns: Von logischer Brillanz über räumliches Vorstellungsvermögen bis hin zu sprachlichem Geschick und Rechenkunst.

Das Prinzip ist gnadenlos: Nur wer in allen Kategorien überzeugt, rückt in den nächsten, kleineren Kreis vor. Wer schwächelt, verlässt das Spielfeld. Am Ende wartet im innersten Kreis nicht nur der Titel "Superhirn", sondern auch eine Siegprämie von bis zu 50.000 Euro. Die Produktion von Tresor TV basiert auf dem erfolgreichen französischen Format "Le Dernier Cercle".