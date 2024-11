Auch 2025 stellt sich Joko Winterscheidt (45) wieder der Challenge, seine eigene Show und seinen Job als Moderator zu verteidigen. ProSieben hat nun verkündet, gegen welche prominenten Gegnerinnen und Gegner er sich in der neuen (und neunten) Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" durchsetzen muss.

Das sind die kommenden Kandidaten

Mit dabei sind Schauspielerin Heike Makatsch (53) und Musiker Rea Garvey (51) sowie Comedian Teddy Teclebrhan (41), für den es eine Rückkehr ist. Teclebrhan saß bereits 2021 in der zweiten Staffel von "WSMDS" am Ratepult, konnte sich aber in keiner der sechs Folgen den Sieg sichern. Ob er inzwischen dazugelernt hat und es ihm diesmal gelingt, die Show zu stehlen?

Joko Winterscheidt freut sich auf die neunte Staffel seiner ungewöhnlichen Quizshow: "Ein Panel bestehend aus Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey erinnert mich ein bisschen an ein steppendes Pferd. Es ist edel und schön, weiß aber rein gar nichts zum Thema Geografie oder Systemtheorie. Staffel 9 kann also kommen." Laut der Mitteilung werden die neuen Folgen seit 6. November in Berlin produziert. Die neue Staffel soll im Frühjahr 2025 auf ProSieben und Joyn zu sehen sein.