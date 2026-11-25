Show erneut verloren: Joko Winterscheidt muss die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?" wieder abgeben und tauscht zum zweiten Mal in dieser Staffel Moderations- gegen Ratepult ein. Im Finale setzte sich in der letzten Folge sein Herausforderer Knossi durch. Die Twitch-Legende gewann damit die Show und darf nun am Sonntag, den 1. Advent ( 28. November 2026 ), um 20:15 Uhr auf ProSieben eine ganz eigene Version der Quizshow präsentieren. Was plant Jens ,,Knossi" Knossalla für die kommende Show?

„Wer streamt hier die Show?“

In „Wer stiehlt Knossi die Show?“ verwandelt der König des Internets das Studio kurzerhand in sein eigenes, großes Streaming-Setup und verspricht: „Es war immer mein großer Traum im Fernsehen so eine große Show zu moderieren. Ich will versuchen, meine Welt des Streamings mit der Welt des Fernsehens zu verbinden - das Beste aus beiden Welten!“

Unter dem Motto „Wer streamt hier die Show?“ wird das Publikum zu seinen Followern, die sich per Chat permanent live zur Show austauschen können. Das Moderationspult wird zur Streaming-Zentrale, seine Herausforderer nehmen nicht hinter den Ratepulten, sondern in ihren eigenen Streaming-Zimmern Platz.

Besondere Show, besondere Wildcard: Ein ahnungsloser Bewerber wird von Knossi im Publikum überrascht und spontan zum #WSMDS-Kandidaten. Gemeinsam mit Comedy-Queen Carolin Kebekus, NBA-Star Moritz Wagner und Verlierer Joko Winterscheidt wird versucht, die Show von Knossi zu stehlen. Wer sich in den Quiz-Kategorien durchsetzen und Knossi im Finale besiegen kann, gewinnt seine eigene Show.