Die dritte Folge der neuen Staffel wird zu einer Reise in Ollis Vergangenheit. Kann er sich erneut gegen Joko durchsetzen?

Entertainer Olli Dittrich (68) durfte die dritte Folge der neuen Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" präsentieren, nachdem er sich in der Vorwoche erfolgreich gegen Gastgeber Joko Winterscheidt (46) sowie seine Mitstreiter Schauspielerin Karoline Herfurth (41), Komiker Olli Schulz (52) und eine Wildcard-Gewinnerin durchgesetzt hatte. Er ging am Sonntagabend auf Zeitreise in seine Vergangenheit - zog am Ende aber den Kürzeren.

Olli Dittrich überrascht mit Falco-Geständnis Mit dabei als Wildcard-Kandidat war dieses Mal Dennis aus Köln. Er, die Promis und das Publikum durften schon gleich zu Beginn die musikalischen Fähigkeiten von TV-Star Dittrich erleben. "Ich möchte euch mitnehmen in die Zeit, die mich geprägt hat", verkündete er im Rüschenhemd und performte den Beatles-Klassiker "Hey Jude" am Schlagzeug. Das Motto war auch in Schwarz-Weiß-Einspielern präsent, in denen sich Dittrich in eine Ansagerin verwandelte. Und natürlich brachte der 68-Jährige auch seine Kultfigur "Dittsche" ins Studio. Und dann verriet der Hamburger auch noch, dass er einst als Mitarbeiter des Plattenlabels Polydor ein Demo-Tape von Falco (1957-1998) mit dessen späteren Welthit "Der Kommissar" ablehnte. "Ich dachte, das versteht doch eh keiner. Und trotzdem stehe ich heute hier."

Joko Winterscheidt zieht mit drei Bierflaschen ins Finale Karoline Herfurth, die in den vorherigen Ausgaben immer als Erste ausschied, glänzte mit Wissen über Promipaare und schaffte es diesmal bis ins Halbfinale. Dort musste sie gegen Winterscheidt bei "Da habe ich doch Prompter die Antwort vergessen!" antreten. Da dieses als Kanzler-Duell gespielt wurde, erhielt Katrin Bauerfeind bei ihren Fragen Unterstützung von Polit-Journalist Markus Feldenkirchen. Winterscheidt setzte sich durch und landete mit drei Dittsche-Bierflaschen (anstelle der üblichen Münzen) im Finale gegen Olli Dittrich. Dort konnte er sich seine Sendung zurückerobern. In der nächsten Folge von "Wer stiehlt mir die Show" am Sonntag, 9. November, 20:15 Uhr auf ProSieben (und Joyn) ist er damit wieder als Gastgeber zu sehen.