Klaas zündete ein "Sensationen"-Feuerwerk

Heufer-Umlauf fungierte als Gastgeber, nachdem er in der vorherigen Folge gegen Joko gewonnen hatte. Es war das erste Mal in der aktuellen Staffeln, dass sich ein Kandidat gegen Winterscheidt hatte durchsetzen können. Und Klaas Heuer-Umlauf zündete ein wahres Show-Feuerwerk: Vom James-Bond-würdigen Opening mit Fallschirmsprung bis hin zum Udo-Jürgens-Gedenkauftritt im Bademantel am Flügel am Schluss.

Unter dem Motto "Sensation" feierte der 40-Jährige eine "Absage an die Bescheidenheit". Da flog häufig goldenes Konfetti durch das Studio, das Publikum durfte immer mal wieder zum "Sensation"-Button abtanzen, und ein vermeintlicher Illusionist baumelte zwischendurch halbnackt an der Decke.