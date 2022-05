So funktioniert "WSMDS"

In Staffel drei, die Anfang des Jahres lief, hießen die prominenten Herausforderer Anke Engelke (56), Mark Forster (39) und Riccardo Simonetti (29). Bastian Pastewka (50), Shirin David (27) und Teddy Teclebrhan (38) waren in Staffel zwei von "Wer stiehlt mir die Show?" dabei. In der ersten "WSMDS"-Staffel waren Thomas Gottschalk (71), Palina Rojinski (37) und Elyas M'Barek (39) zu sehen. Mit allen drei Staffeln feierten ProSieben und Joko Winterscheidt große Erfolge. Besonders unter den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern findet die Show großen Anklang. Auch die neue Staffel könnte also wieder zum Quotenerfolg werden.