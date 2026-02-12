Joko Winterscheidt sieht sich in sechs neue Folgen wieder drei Herausforderern gegenüber, die ihm die Show stehlen wollen.

Joko Winterscheidt (47) darf sich auf prominente Konkurrenz freuen - oder besser gesagt: Er sollte sich Sorgen machen. Am 8. März 2026 starten die sechs neuen Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben, wie der Sender nun mitteilte. Mit dabei sind drei Promis, die es in sich haben: Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38), Kabarettist Till Reiners (40) und Musiker Nico Santos (33). Die Mischung der Herausforderer könnte kaum abwechslungsreicher sein. Petković hat ihre Karriere auf dem Tennisplatz zwar an den Nagel gehängt, doch vom Wettkampf kann sie offenbar nicht lassen. Statt auf Rasen und Sand will sie jetzt im Rampenlicht punkten. Reiners wiederum dürfte als Kabarettist die nötige Schlagfertigkeit mitbringen, um Joko in den Quiz-Duellen unter Druck zu setzen. Und Santos? Der Sänger will gegen den Showmaster ganz neue Töne anschlagen.

Joko gibt sich betont gelassen Der Gastgeber selbst zeigt sich vor dem Staffelstart gewohnt selbstbewusst. "Ob Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos mir die Show stehlen können? Ist die Erde eine Kugel? Ich denke ja wohl eher nicht", scherzte der Moderator laut ProSieben. Neben den drei prominenten Kandidaten tritt wie gewohnt auch ein Wildcard-Gewinner gegen den Moderator an. Das Spielprinzip bleibt erhalten: In mehreren Gewinnstufen müssen die Herausforderer zunächst gegeneinander bestehen, bevor es im Finale zum direkten Duell mit Joko kommt. Nach jeder Runde fliegt ein Kandidat raus, bis sich im Halbfinale die letzten beiden gegenüberstehen. Nur einer von ihnen darf anschließend gegen den Hausherrn antreten.

Wer gewinnt, übernimmt das Ruder Der besondere Reiz der Sendung: Wer Joko im Episoden-Finale schlägt, darf die komplette nächste Folge nach eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Der Showerfinder selbst muss dann als gewöhnlicher Kandidat antreten und sich seine eigene Sendung zurückerobern. Moderiert wird die Finalrunde wie gewohnt von Katrin Bauerfeind (43). Die neuen Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" laufen ab dem 8. März 2026 immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Wer nicht live einschalten kann, findet die Sendung auch auf der Streaming-Plattform Joyn.