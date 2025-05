Derzeit produziert ProSieben in Berlin die Jubiläumsausgabe der prominenten Quizshow "Wer stiehlt mir die Show", bei der es darum geht, Moderator Joko Winterscheidt (46) die Rolle als Gastgebers abzuluchsen. In Staffel 10 treten laut Senderinformationen an: Schauspielerin Karoline Herfurth (40, "Fack ju Göhte"), Kultmusiker Olli Dittrich (68, "Die Doofen"), Komiker Olli Schulz (51) und traditionell je Folge ein Wildcard-Gewinner oder eine Gewinnerin aus dem Publikum.

Einen Vorteil hat Olli Schulz, der in Staffel vier von 2022 bereits gegen Joko Winterscheidt gewann und eine Ausgabe in Pfadfinder-Aufmachung moderieren durfte. Winterscheidt gibt sich gewohnt gelassen und unbeeindruckt von der Auswahl seiner neuen Gegner: "Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quasseln lassen. Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der 'Wer stiehlt mir die Show?'-Geschichte werden."