Die Vorweihnachtszeit ist gerettet! RTL zeigt zwei brandneue Ausgaben von „Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen“ mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab . Die mit dem Deutschen Fernsehpreis prämierte Show wird an zwei aufeinanderfolgenden Samstagabenden ab 12. Dezember bei RTL ausgestrahlt. Die zweite Folge ist vorab auf RTL+ verfügbar.

Welche Promi-Paten sind dabei?

Wieder treten drei Altersgenerationen (Ü20, Ü40 und Ü60 Jahre) an der Seite von prominenten Paten gegeneinander in unterhaltsamen Quizspielen an. Auch diesmal geht es um bis zu 100.000 Euro.

Schöneberger und Raab werden erneut in kurzweiligen Einspielern zu sehen sein: Die beiden Entertainer machen in einem antiken VW Bus Köln unsicher und nehmen auf ihrer Spritztour einen prominenten Anhalter mit. Sie schauen sich gemeinsam Werbespots aus den vergangenen Jahrzehnten an, in denen Prominente eine Rolle spielen und stellen als Highlight einen besonders kultigen Werbespot nach. Zudem sind sie in einer Schlüsselszene aus dem 90er Jahre Film „Ghost – Nachricht von Sam“ zu sehen.

In der Folge vom 12. Dezember sind im Studio: Simone Thomalla & Jens Riewa (Ü60), Verona Pooth & Hendrik Duryn (Ü40) sowie Jasna Fritzi Bauer & Frederick Lau (Ü20).

Am 19. Dezember quizzen Andrea Kiewel & Horst Lichter (Ü60), Mario Barth & Steffen Henssler (Ü40) sowie Isi Glück & Rebecca Mir (Ü20).