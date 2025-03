Erstmals wird Ostern für Quizfans besonders spannend. Wie der Sender RTL nun bekannt gab, kehrt "Wer wird Millionär?" mit einem weiteren Highlight zurück: Das "3-Millionen-Euro-Woche"-Special geht in seine bereits achte Runde und verspricht einmal mehr knifflige Fragen, Nervenkitzel und die Chance auf den höchsten Gewinn in der Geschichte der beliebten Quizshow.

Ab Ostersonntag, dem 20. April, lädt Günther Jauch (68) die Kandidatinnen und Kandidaten wieder ein, ihr Wissen unter Beweis zu stellen. An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Teilnehmenden um den Einzug in die Finalsendung am darauffolgenden Donnerstag.