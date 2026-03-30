Auch heuer hoppelt der Joker-Hase wieder durchs RTL-Studio. Bereits Folgen 14 + 15 von " Wer wird Millionär? Das große Oster-Special" stehen 2026 nämlich bevor. An Ostersonntag und Ostermontag präsentiert Günther Jauch diese feiertägliche Spezialshow, in der besondere Regeln gelten.

Unverhoffte Teilnehmer

In dieser Ausgabe wissen die meisten Kandidatinnen und Kandidaten zu Beginn noch gar nicht, dass sie später auf dem heißen Stuhl sitzen werden und unverhofft die Chance erhalten, um eine Million Euro zu spielen. Mit dabei sind "Klugscheißer", "Pechvögel", die es in der Vergangenheit nicht auf den Stuhl zu Günther Jauch geschafft haben und Lehrer und Chefinnen, die von ihren Schülern und Mitarbeiterinnen überrascht werden, sowie Kinder, die mit einem potenziellen Gewinn endlich aus dem elterlichen Haus ausziehen sollen. Alle Kandidatinnen und Kandidaten bekommen einen Joker-Hasen geschenkt, der auf dem Weg zum Gewinn eine große Hilfe sein kann.

"Wer wird Millionär? Das große Oster-Special" läuft am Sonntag, 05.April und Montag, 06.April 2026, jeweils um 20:15 Uhr auf RTL - und steht auf RTL+ bereits zur Verfügung.