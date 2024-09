In der Show beliebten RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?" ist es am Dienstag (4. September) zu einem Fehler gekommen: Alle vier Antworten der 32.000-Euro-Frage waren falsch, wie der Sender RTL in einer Pressemitteilung zugeben musste. Zeuge des Fehlers wurden am Dienstagabend 2,96 Millionen Zuschauende.

In der Quizsendung, die aktuell ihre sechste "3-Millionen-Euro-Woche" feiert, quizzten Junioren unter 30 Jahren gegen Senioren über 80 Jahren. Eine Frage hätte allerdings niemand von ihnen richtig beantworten können.