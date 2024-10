Am Donnerstagabend (17. Oktober) zeigte RTL zur Primetime "25 Jahre - Das große Jubiläums-Special" mit Günther Jauch (68). "Ausgerechnet heute habe ich null Ahnung, was passiert", gab der Moderator gleich zu Beginn zu verstehen, dass er mit der Sendung (auch bei RTL+ ) und ihren Inhalten überrascht wird.

TV-Koch Tim Mälzer (53) tauchte als erster Überraschungsgast auf. Im Smoking und einer Jauch-Handpuppe im Gepäck trug er dem Moderator ein eigenes Lobesgedicht vor und betonte: "Wir wünschen Sie uns alle als Bundespräsidenten." In einem Einspieler blickten sie gemeinsam auf Jauchs "WWM"-Alltag, zu dem unter anderem ein Produktionshund gehört, vor dem Jauch laut eigener Aussage Angst hat. Zudem gibt es jeden zweiten Tag in der Kantine ausschließlich vegetarische Gerichte - "den 'Veggie Day' hasse ich", erklärte Jauch dazu.

Ein Rekord aufgestellt

Für den Kandidaten gab es bei der 16.000-Euro-Frage prominente Unterstützung durch Mälzer, der das Palettenmesser zur richtigen Beschreibung "zum Kuchen dekorieren" zuordnete. Der Jubiläumskandidat beließ es bei 32.000 Euro und stieg aus. Bei Kandidatin Julia Schön gab es eine Antwort musikalisch von Star-Geiger David Garrett (44) präsentiert. Er gab "Blinding Lights" von The Weeknd (43) als Nummer eins der "Greatest of All Time"-Billboard-Charts zum Besten. Elyas M'Barek eilte gemeinsam mit einem Publikumsjoker bei der 32.000-Euro-Frage zu Hilfe, am Ende reichte es für die Kandidatin zu 64.000 Euro, die sich mit der Teilnahme einen Kindheitstraum erfüllt hat und dementsprechend zu Tränen gerührt war.

Ein Jubiläums-Buzzer, den Jauch regelmäßig an dem Abend betätigte, brachte die nächste Aktion ins Programm. Die Macher der Sendung überraschten Jauch mit einem großen Meilenstein. Der Moderator habe in den Sendungen über 42.000 Fragen gestellt, 35.546 Mal einen Schluck Wasser genommen, die Kandidaten hätten 171.935.563 Euro gewonnen und "WWM" gebe es in 131 Ländern. In den anderen Ablegern der Quizshow gibt es aber keinen Günther Jauch, der zum Jubiläum zum offiziellen Weltrekordhalter gekürt wurde. Mit 25 Jahren und 54 Staffeln hält er den Rekord für die weltweit meisten Staffeln von "Wer wird Millionär?", die von einem einzigen Moderator präsentiert wurden, was ab jetzt im Guinness Buch der Rekorde festgehalten ist.