Ralf Schmitz (50) ging mit vier Jokern an den Start. Bei seinem letzten Besuch hatte er 125.000 Euro erspielt. Der Komiker und Schauspieler hielt das Publikum, die Promis und Günther Jauch mit seiner mangelnden Entscheidungsfreude auf Trab. Bei der 32.000-Euro-Frage holte er sich erfolgreich Ralph Caspers (52) am Telefon zur Seite. Doch die darauffolgende Frage, ob die Backstreet-Boys-Mitglieder oder Donald Trump und Joe Biden zusammengerechnet älter sind, wurde ihm zu heikel. Er stieg aus , die richtige Antwort wäre "Backstreet Boys" gewesen.

Familiäre Unterstützung

Moderator und Journalist Ingo Zamperoni (50) stellte sich als zweiter Promi den Fragen von Günther Jauch. Mit der notwendigen Hilfe seiner Joker schaffte er es bis zur 500.000-Euro-Frage, bei der er sein letztes Hilfsmittel einsetzte. Bei der Frage "Welche Stadt liegt am nördlichsten Punkt, den die Donau auf ihrem Weg zum Schwarzen Meer passiert? A: Ulm, B: Ingolstadt, C: Passau, D: Regensburg" rief er seinen Vater Gianni Zamperoni an. Dem Italiener stellte er die Frage abgekürzt sowohl auf Deutsch als auch auf Italienisch, der Befragte tendierte zu Ingolstadt. Ingo Zamperoni war ebenfalls bei dieser Tendenz, traute sich jedoch aufgrund der finanziellen Fallhöhe nicht die Antwort zu geben. Die 125.000 Euro waren ihm somit sicher, und es stellte sich als richtige Entscheidung heraus. Die richtige Antwort lautete Regensburg.

Comedienne Ilka Bessin (53) als Cindy aus Marzahn versuchte sich erneut in der Sendung. Sie hat bereits durch mehrere Teilnahmen insgesamt 657.000 Euro für den guten Zweck erspielt. Wie viel Geld sollte dieses Mal im Spendentopf landen? Bessin ging mit Jörg Pilawa (59) und Verona Pooth (56) als Telefonjoker in die Raterunde Am Ende ging sie mit 64.000 Euro aus der Sendung. Diese Frage ließ sie unbeantwortet, auch wenn sie auf die richtige Antwort A tippte: "'Mr. Hyde', 'verrückter Professor', 'Mary Poppins' und 'Hemingway' - so unterscheiden Forscher einer US-Universität die vier Typen von ...?" A: Betrunkenen, B: Urlaubern, C: Ex-Partnern oder D: Beifahrern."