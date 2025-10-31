"Wer wird Millionär?": Promi-Special Herbst 2025 mit diesen Stars

Günther Jauch (69) hat wieder Promis auf seinem Ratestuhl: Am 20. November wird es im Rahmen des RTL-Spendenmarathons erneut ein Prominenten-Special von "Wer wird Millionär?" geben (auch bei RTL+ ). Wie ein RTL-Sprecher der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte, werden sich folgende Stars für den guten Zweck den Fragen von Jauch stellen.

Wiederholungstäter mit dabei

Quizmaster-Kollege Johannes B. Kerner (60) wird auf dem Stuhl Platz nehmen. Er ist ein Wiederholungstäter in dem Special. Der "Quiz-Champion"-Moderator nahm 2003 teil und erspielte 125.000 Euro. Dieselbe Summe erreichte er auch 2020. Ebenso stellt sich erneut Sonja Zietlow (57) dem Wissenstest. 2002 konnte sie sich über 64.000 für den guten Zweck freuen. 2012 nahm sie mit ihrem mittlerweile verstorbenen Dschungelcamp-Moderationskollegen Dirk Bach (1961-2012) teil, gemeinsam erspielten sie 125.000 Euro. Stand-up-Comedian Till Reiners (40) und die ehemalige deutsche Eiskunstläuferin Katarina Witt (59) werden sich beim diesjährigen Promi-Special ebenfalls beweisen müssen.

Im November 2024 hatten sich zuletzt Ralf Schmitz (32.000 Euro), Ingo Zamperoni (125.000 Euro), Cindy aus Marzahn (64.000 Euro) und Bushido (500 Euro plus 32.000 Euro aus eigener Kasse) auf den Ratestuhl getraut. Es gab auch schon Millionengewinner unter den Promis. Comedian Oliver Pocher (47), Moderatorenlegende Thomas Gottschalk (75) und Kollegin Barbara Schöneberger (51) schafften es bisher, die letzte Frage richtig zu beantworten.