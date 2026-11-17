Knackt ein Star im Rahmen des RTL-Spendenmarathons die Millionen-Frage? „Wer wird Millionär?“ ist unberechenbar und alles ist möglich. Wer blamiert sich, wer taktiert angstfrei, wer verlässt sich auf sein Wissen oder Bauchgefühl? Mit Herz und Verstand treten die mutigen Stars am 19. November 2026 ab 20:15 auf RTL im aktuellen „Prominenten Special“ an. Doch welche Promis sitzen diesmal Günther Jauch gegenüber?

Joachim Llambi im Audiointerview

Diesmal mit dabei sind die Stand-Up-Comedians Carolin Kebekus und Felix Lobrecht sowie Let’s Dance-Juror Joachim Llambi und Moderatorin & Schauspielerin Sophia Thomalla. Joachim Llambi spricht im RTL-Audiointerview darüber, ob er ein Spieler-Typ ist, über eventuelle Wissenslücken und ob man das Gesicht von Günther Jauch in der Show lesen kann.

Llambi gibt sich jedenfalls sehr cool: „Nein, das ist nichts Besonderes auf dem Stuhl. Da sitzt Günther Jauch, da ist ein Stuhl, da ist mein Bildschirm, ich höre die Fragen, ich höre die möglichen Antworten und mehr ist da nicht.“ Und von Aufregung keine Spur: „Das ist ja kein Hexenwerk. Ich verstehe viele nicht, die da schlotternd auf dem Stuhl sitzen, die Profis sind, wie ich es bin, wahrscheinlich viele Jahre Fernseherfahrung oder Radioerfahrung haben. Ich glaube, das ist wie eine schöne Unterhaltungssendung. Es ist ja auch eine tolle Sendung und dann muss da keiner Angst haben.“ Immerhin gibt er auch seine Schwachpunkte zu: Während er bei Quizformaten, Musik und Allgemeinwissen stark sei, gesteht er, bei Serien, Filmen oder deutscher Literatur Schwächen zu haben, weshalb er gezielt Experten wie Sebastian Jacoby, Laura Karasek oder Oliver Pocher als Joker gewählt habe.

Auch auf eine sehr erwartbare Frage gibt Llambi bereitwillig Auskunft: „Also, dass Günther Jauch zu Let’s Dance kommt? Da würde ich eine sehr große Summe verwetten, dass es nicht passiert. Warum? Weil er in zig Sendungen mit mir und auch außerhalb der Sendung immer wieder – und das nehme ich ihm auch ab – gesagt hat, nein, das ist nichts für ihn und er kann es auch nicht. Und ich muss sagen, er hat recht, er kann es wirklich nicht.“