Am 25. und 26. Dezember wird es bei RTL wieder festlich: Um 20:15 Uhr (auch auf RTL+ ) bittet Günther Jauch (69) zum traditionellen Weihnachtsspecial von "Wer wird Millionär?". Wie bereits in den vergangenen Jahren hat der Quizmaster auch diesmal besondere Überraschungen für seine Gäste vorbereitet.

Wer schafft das Weihnachtswunder?

In beiden Sendungen warten jeweils acht Kandidatinnen und Kandidaten in der Auswahlrunde darauf, sich selbst das ultimative Weihnachtsgeschenk zu machen - die ersehnte Million. Im Studio wartet ein Geschenke-Berg, aus dem jeder Kandidat, der es auf den heißen Stuhl schafft, einen Überraschungs-Joker ziehen darf.

Diese weihnachtliche Tradition sorgt für deutlich verbesserte Gewinnchancen. Wer sich für die Sicherheitsvariante entscheidet, spielt mit der bewährten 16.000-Euro-Sicherheit - und hat satte vier Joker zur Verfügung. Mutigere Teilnehmer, die das Risiko nicht scheuen, können sogar auf fünf Joker zurückgreifen. Die zusätzlichen Hilfestellungen könnten an den Feiertagen den entscheidenden Unterschied machen.

Und vielleicht wird dann endlich wieder Konfettiregen fallen? Schon seit längerer Zeit wurde kein Millionengewinn mehr in der Sendung gefeiert. Am 24. März 2020 gewann Ronald Tenholte als bislang letzter Kandidat bei Günther Jauch die Million. In der Geschichte von "Wer wird Millionär?" haben bislang 16 Kandidaten alle Fragen richtig beantwortet und die Million mit nach Hause genommen.

"Wer wird Millionär?" wird immer wieder in Spezialausgaben gezeigt, darunter auch das Zocker-Special. Die letzte Spezial-Folge der Quizshow ging im Rahmen des RTL-Spendenmarathons über die Bühne. In der beliebten Promi-Ausgabe wagten sich Katarina Witt, Till Reiners, Johannes B. Kerner und Sonja Zietlow vergangene Woche auf den Ratestuhl und konnten 285.000 Euro für den guten Zweck sammeln.