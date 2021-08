Provokanter Werbespot "LinzistLinz" bewirkt Uni-Diskussion

Positive Auflösung misslinge

Das Video sei gut gemacht, doch am Schluss blieben Klischees über, die nicht originär auf Linz zurückzuführen seien und auch die positive Auflösung nach all den - ironisch gemeinten - negativen Schlagworten gelinge nicht. "Über die Verhältnismäßigkeit hätte man reden sollen", wandte Binder ein, der Film passe nicht zum Image, das man für Linz erarbeiten wolle. Es wäre fair gewesen, zuerst mit der Stadt das Gespräch zu suchen. Vidovic kündigte an, dass dem Video Printsujets folgen werden, die auch eine positive Auflösung in Form eines Textes hätten.

Luger hatte den Film vorab nicht gesehen - worüber ein Hickhack mit dem Tourismusverband entbrannte - und ließ aus dem Urlaub wissen, er bilde nicht sein Linz ab. "Es war ein Turbo für das Video, dass der Bürgermeister so einsteigt", sagte Steiner, der das Video letztendlich in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat veröffentlichen ließ. Es gehe nicht darum, die Stadt touristisch hinzudesignen sondern in Wert zu setzen. Er stehe zu dem Film.