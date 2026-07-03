Robert Eggers ist zurück und bleibt seiner Vorliebe für klassischen Horror treu. Nachdem er in „Nosferatu“ den Vampir-Mythos neu interpretiert hat, widmet er sich nun der Lykanthropie - wofür man weniger gelehrt auch Verwandlung eines Menschen in einen Werwolf sagen kann. Hier liefert gleich ein Trailer erste Eindrücke zum Mittelalter-Horror „Werwulf“ :

Eggers setzt auf seine drei Lieblingsstars

Unter dem Motto „Fürchte die Finsternis nicht. Umarme sie“ erzählt „Werwulf“ die unheilvolle Geschichte von Hingabe, Verdammnis und dem Bösen, das wir in uns tragen. Dafür versammelt Eggers wieder drei seiner Lieblingsdarsteller vor der Kamera: Aaron Taylor-Johnson („Nosferatu“), Lily-Rose Depp („Nosferatu“) sowie Schauspiellegende Willem Dafoe („Der Leuchtturm“).

„Werwulf“ ist ab 07. Jänner 2027 in unseren Kinos zu sehen.