"Westworld": Der erste Trailer der 3. Staffel zeigt eine neue Welt

Nachdem die ersten beiden Staffeln in einem oder mehreren Vergnügungsparks spielten, gelang es am Ende der zweiten Staffel zumindest Dolores ( Evan Rachel Wood) und wohl auch Bernard ( Jeffrey Wright) in die reale Welt der Menschen außerhalb der Parks zu fliehen, während Maeve ( Thandie Newton) anscheinend getötet wurde. Doch nun Maeve ist zurück und soll nun die entflohene Dolores aufspüren.

New World

Die dritte Staffel ist von " Blade Runner" inspiriert, wie Nolan bereits verraten hat. Das steht freilich in krassem Kontrast zum Western-Style der ersten beiden Staffeln. Neben wiederkehrenden Schauspielern wie Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Thandie Newton, Ed Harris, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman und Rodrigo Santoro, gibt es in der dritten Staffel auch interessante Neuzugänge wie Lena Waithe ("Master of None"), Tommy Flanagan (" Sons of Anarchy"), John Gallagher Jr. ("The Newsroom") und vor allem Aaron Paul (" Breaking Bad"). Letzterer scheint eine wichtige Rolle zu spielen und ein Verbündeter von Dolores auf ihrem Rachefeldzug zu sein.

Zuvor hatte HBO auch schon ein fiktives Werbevideo aus der Welt von "Westworld" präsentiert: Das Unternehmen Incite scheint ein führendes Technologieunternehmen zu sein, das sich mit dem Sammeln und Analysieren von Daten beschäftigt. Bisher tauchte das Unternehmen in der Serie nicht auf. Allerdings ist mittlerweile klar, dass die Roboter in den Vergnügungsparks vor allem dazu dienen, um Daten über die menschlichen Besucher zu sammeln. Hier ist das fiktive Werbevideo: