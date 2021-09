"Wetten, Dass..?" kommt mit Gottschalk und Hunziker zurück

Live-Show im November

Jetzt überraschte der ZDF mit einem Revival, das schon im November ausgestrahlt werden soll. ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann erklärte in der Presseaussendung: "Es wird ein "Wetten, Dass..?", wie wir es uns alle vorstellen. Kein Blick zurück, sondern eine große Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat. Wir haben tolle Wetten, selbstverständlich auch eine spektakuläre Außenwette, nationale und internationale Musikacts und eine Couch voll mit großen Stars. Dazu ein Moderator, der sich riesig darauf freut, in sein altes Wohnzimmer zurückzukommen."

Neben Thomas Gottschalk wird auch wieder Michelle Hunziker als Moderatorin durch den Abend führen. Welche Hollywoodstars in der Neuausgabe zu Gast sein werden, ist bisher nicht bekannt.

"Wetten, Dass..?" wird am 6. November um 20:15 Uhr auf ORF1 und ZDF ausgestrahlt werden.