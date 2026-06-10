Mit atemberaubender Wucht erzählt "Whalefall" , ein epischer, emotionaler und zugleich hochspannender Survival Thriller, von einer Begegnung, die alles verändert: Ein junger Mann trifft auf einen gigantischen Pottwal und wird von ihm verschlungen. Was folgt, ist ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem jeder Atemzug zählt. Hier ist der eindrucksvolle Trailer :

Darum geht es in "Whalefall"

Nach dem Tod seines Vaters (Josh Brolin) begibt sich Jay Gardiner (Austin Abrams) an die kalifornische Küste, um dessen Überreste zu finden. Doch die Suche im Meer endet in einem Albtraum: Jay wird von einem riesigen Pottwal verschluckt. Gefangen im Inneren des Meerestiers und mit nur noch einer Stunde Sauerstoff beginnt ein verzweifelter Kampf ums Überleben. Dabei wird ihm klar, dass ausgerechnet die harten Lektionen seines Vaters seine einzige Chance auf Rettung sein könnten.

Unter der Regie von Brian Duffield sind in "Whalefall" neben Austin Abrams und Josh Brolin auch Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy und Emily Rudd zu sehen. Das Drehbuch wurde von Brian Duffield und Daniel Kraus adaptiert und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Daniel Kraus.

"Whalefall" startet am 15. Oktober 2026 in unseren Kinos.