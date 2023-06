"Wham!": Erster Trailer zur Netflix-Doku der Kultband

Die 80er Jahre haben gerade ihr großes Revival, doch nicht nur Frisuren und Mode kehren zurück, sondern auch die Geschichten. Mit "Wham!" veröffentlicht Netflix eine Doku über die Kultband, die zwar nur fünf Jahre lang existierte, dafür aber für zeitlose Hits wie "Last Christmas" und "Wake me Up Before you Go-Go" gesorgt hat. Die Doku wirft einen Blick auf das Leben des Duos bestehend aus George Michael und Andrew Ridgeley. Die beiden lernten sich als 11-Jährige in der Schule kennen und eroberten mit ihren Auftritten die größten Bühnen der Welt.

Hier ist der erste Trailer zu "Wham!":