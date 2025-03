In Folge sechs der dritten Staffel von "The White Lotus" schockierte eine Sexszene die Zuschauer. Achtung, Spoiler! Schon in der Episode davor war zu sehen, dass die Brüder Lochlan ( Sam Nivola , 21) und Saxon ( Patrick Schwarzenegger , 31) mit Chloe ( Charlotte Le Bon , 38) betrunken im Bett landen. Die neue Folge enthüllt nun auch eine sexuelle Interaktion zwischen den Brüdern.

Die Sequenz zu spielen, wäre für ihn einfacher gewesen, wenn er Patrick Schwarzenegger erst an dem Tag des Drehs kennengelernt hätte. So war es nämlich mit Charlotte Le Bon, die er erst für die Sexszene das erste Mal traf.

"Ich denke, es kommt von einem Gefühl der Unsicherheit"

Schon früher in der dritten Staffel von "The White Lotus" deutete sich ein inzestuöses Verhältnis zwischen den Geschwistern an. Lochlan schaut in der ersten Folge etwas zu lange seinem älteren, nackten Bruder im Bad zu. Der wiederum löcherte den jüngeren mit anzüglichen Fragen nach seinen sexuellen Aktivitäten.

Dennoch findet Sam Nivola nicht, dass sich seine Figur sexuell zu seinem Bruder hingezogen fühle. "Ich denke, es ist etwas anderes. Ich denke, es kommt von einem Gefühl der Unsicherheit. Er schaut wirklich zu seinen beiden Geschwistern auf, nicht aus dem Blickwinkel der körperlichen Anziehung", so der Darsteller.

Lochlan versuche eher, "herauszufinden, was für ein Mensch er werden wird", sagte Nivola über seine Figur. Er versuche, "auf jede erdenkliche Weise eine Verbindung" zu seinem Bruder herzustellen. Da er Saxon als sehr sexuelle Person wahrnimmt, versuche Lochlan eben, ihm über Sexualität näherzukommen.