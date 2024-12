"Wicked" läuft derzeit extrem erfolgreich in den Kinos - und schon wirft Teil 2 der Musicalverfilmung seine Schatten voraus. Die Macher haben gerade den offiziellen Titel der Fortsetzung enthüllt, die am 21. November 2025 in die US-Kinos kommen soll. Und der lautet nicht etwa "Wicked 2", sondern "Wicked: For Good". Dies verkündete der Account von "Wicked" jetzt auf X.

"For Good" (Deutsch: "Für immer") ist der Titel eines Duetts, das die Hauptfiguren Elphaba und Glinda in der Bühnenvorlage singen.