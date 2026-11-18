Es handelt sich hier um ein Kinoerlebnis mit Star-Power, das in den sozialen Medien bereits einen regelrechten Hype um ehetaugliches Korbgeflecht ausgelöst hat. Gerade stürmte „Wicker - Kein Mann von der Stange“ in Großbritannien auf Platz 1 der Kino-Charts und auch in den USA legte der Film einen sensationellen Kopienschnitt an seinem Startwochenende hin. Uns erwartet eine besondere Fabel über die Ehe, Sex und die Absurditäten gesellschaftlicher Gepflogenheiten und die Frage, wer wir sind, wenn wir uns nicht anpassen. Was man sich unter dem titelgebenden Wicker-Man vorstellen kann und wie Olivia Colman ins Spiel kommt, zeigt gleich mal der Trailer :

Worum geht es in „Wicker - Kein Mann von der Stange“

In einem Dorf mit strikten Regeln und Rollenbildern geschieht Ungewöhnliches: der Fischersfrau (Olivia Colman) reicht es! Sie hat genug von den Sticheleien und dem Spott der Dorfbewohner über ihre „triste“ Erscheinung und vor allem über ihr Dasein als unverheiratete Frau. Also gibt sie kurzerhand beim örtlichen Korbflechter (Peter Dinklage) einen Ehemann in Auftrag. Besagter Weidenehemann (Alexander Skarsgård) übertrifft ihre Erwartungen in absolut jeder Hinsicht und erweckt etwas bisher tief Verborgenes in ihr. Bei der Dorfgemeinschaft dagegen löst das kuriose Paar eine Welle aus Eifersucht und Neid aus und stürzt das geordnete Leben der Bewohner unaufhaltsam ins sittenlose Chaos.

Mit treffsicherem Witz erzählt der Film eine einzigartige Liebesgeschichte nach der Kurzgeschichte „The Wicker Husband“ von Ursula Wills-Jones. Was als ungewöhnliche Romanze beginnt, wird zu einem bitterbösen Spiegel gesellschaftlicher Konventionen. Nach der Premiere in Sundance, dem Auftritt beim Filmfest Zürich und dem offiziellen US-Kinostart wurde der Film bei Presse und Publikum gleichermaßen gefeiert.

„Wicker - Kein Mann von der Stange“ startet pünktlich zum Valentinstag in Österreich am 11. Februar 2027.