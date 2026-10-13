In „Wie verhext“ , dem neuen, magischen Coming-of-Age-Abenteuer aus den Walt Disney Animation Studios, entdeckt ein impulsives und unkonventionelles Teenager-Mädchen namens Billie geheime magische Fähigkeiten. Doch als ihre Emotionen plötzlich außer Kontrolle geraten, entfesselt sie ungeahnte magische Kräfte und entdeckt, dass weitaus mehr in ihr steckt, als sie je geahnt hätte. Einen Vorgeschmack darauf bietet der Trailer :

Darum geht es in „Wie verhext“

Als diese Kräfte entfesselt werden, wird Billie auf eine spektakuläre Reise geschickt, die sie aus der Vorstadt in ein weitläufiges Reich der Hexen namens Hex führt. Sie ist gezwungen, sich mit ihrer zurückhaltenden Mutter Alice zusammenzutun. Dabei kommt sie nicht nur ihren eigenen Kräften auf die Spur, sondern auch einem großen Familiengeheimnis: Was hat ihre Mutter Alice ihr über ihre Vergangenheit verschwiegen und welches Geheimnis verbirgt sich wirklich hinter Billies magischen Fähigkeiten?

„Wie verhext“ startet am 26. November exklusiv in den österreichischen Kinos.