Wien ist auch auf der Leinwand leiwand

2019 hat die Vienna Film Commission mit 21 Magistratsabteilungen der Stadt kooperiert. An der Spitze liegt mit großem Vorsprung und 239 Drehgenehmigungen für Parkanlagen, Gärten, Teiche, Spielplätze, Skateparks und Sportkäfige die MA 42 (Wiener Stadtgärten), gefolgt von den Märkten der MA 59 (Marktamt) mit 104 Bewilligungen. Den dritten Platz belegt 2019 die MA 29 (Wiener Brückenbau und Grundbau) mit 54 Drehgenehmigungen, den vierten Platz teilen sich mit jeweils 43 Drehgenehmigungen die MA 44 (Bäder der Stadt Wien) mit der für den Donaukanal und die Donauinsel zuständige via donau. Der beliebteste Bezirk bei den Filmemachern ist auch dieses Jahr wieder die Innere Stadt gefolgt von der Leopoldstadt. Am wenigsten wird in Meidling und der Brigittenau gedreht. Der Stadtpark ist der beliebteste Drehort in Wien, der Naschmarkt der Lieblingsmarkt der Filmemacher und die Reichsbrücke die Lieblingsbrücke.

Filmwirtschaftsförderung