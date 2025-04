Am Wahltag steht der Nachmittag, Vorabend und Abend in ORF 2 insgesamt sieben Stunden lang ganz im Zeichen der Wiener Landtags- Gemeinderatswahl. Die Live-Berichterstattung aus dem Wahlstudio im Wiener Rathaus und dem Studio im ORF-Zentrum startet bereits um 15.30 Uhr. Tobias Pötzelsberger und Susanne Höggerl melden sich aus dem „ZIB“-Studio. Aus dem Rathaus melden sich Ulrike Dobes, Elisabeth Vogel und Oliver Ortner mit Schaltungen in die Parteizentralen, Reportagen zum Wahltag, Ergebnissen, Reaktionen und der ersten Runde der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Eine erste Trendprognose veröffentlicht der ORF mit Schließen der Wahllokale um 17.00 Uhr, mit einer ersten Hochrechnung ist nach 18.00 Uhr zu rechnen.

"Wahl 25: ZIB Spezial" am Sonntag, 27. April ab 15.30 Uhr auf ORF 2.

Außerdem tauscht "Der Report" mit "Thema" Platz und bringt am Montag, dem 28. April, um 21.10 Uhr in ORF 2 Hintergrundberichte zur Wien-Wahl.