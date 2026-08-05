Wildwood: Neues Meisterwerk der Laika-Studios
Uns erwartet noch heuer ein mitreißendes und bildgewaltiges Stop-Motion-Animationsabenteuer über die Magie, die sich einem offenbart, wenn man bereit ist, sich ihr zu öffnen.
Nachdem ihr kleiner Bruder von einem Schwarm Krähen entführt worden ist, begibt sich die 12-jährige Prue (Stimme im Original: Peyton Elizabeth Lee) auf eine abenteuerliche Rettungsmission in die „Undurchdringliche Wildnis“ – einen verzauberten Wald, der sich am Rande von Portland, Oregon, verbirgt.
Welche faszinierende Bilderwelten uns in „Wildwood“ erwarten, zeigt gleich der erste Teaser-Trailer:
Welt voller Magie
Gemeinsam mit ihrem tollpatschigen Mitschüler Curtis betritt Prue eine Welt voller sprechender Tiere, Magie und uralter Mächte. Als die beiden in einen Konflikt geraten, der das Gleichgewicht des Waldes bedroht, entdeckt Prue eine innere Stärke, von der sie niemals geahnt hätte, dass sie in ihr steckt. Wenn sie ihren Bruder retten und das Schicksal von Wildwood verändern will, muss sie alles aufs Spiel setzen.
Die berührende Geschichte basiert auf den gleichnamigen Jugendbuchbestsellern von Colin Meloy.
„Wildwood“ startet am 5. November in unseren Kinos.