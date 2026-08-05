Uns erwartet noch heuer ein mitreißendes und bildgewaltiges Stop-Motion-Animationsabenteuer über die Magie, die sich einem offenbart, wenn man bereit ist, sich ihr zu öffnen.

Nachdem ihr kleiner Bruder von einem Schwarm Krähen entführt worden ist, begibt sich die 12-jährige Prue (Stimme im Original: Peyton Elizabeth Lee) auf eine abenteuerliche Rettungsmission in die „Undurchdringliche Wildnis“ – einen verzauberten Wald, der sich am Rande von Portland, Oregon, verbirgt.

Welche faszinierende Bilderwelten uns in „Wildwood“ erwarten, zeigt gleich der erste Teaser-Trailer: