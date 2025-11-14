Der vor allem für komödiantische Rollen bekannte US-Schauspieler Will Ferrell (58) hat sich verletzt und kann deshalb vorübergehend nicht für seine neue Serie drehen. Das berichtet das US-Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf Quellen aus der Produktion.

Abseits des Sets der Serie soll Ferrell sich kürzlich verletzt haben. Glücklicherweise sei die Blessur nicht sonderlich ernsthaft, sie sei aber schwer genug, dass der Schauspieler Szenen nicht drehen konnte, die in dieser Woche auf dem Plan standen.

Was genau passiert sein soll, ist nicht bekannt. Es sei für Ferrell allerdings unmöglich gewesen, die geplanten Szenen "sicher oder bequem" zu drehen. Größere Auswirkungen scheint das Ganze auf das Projekt nicht zu haben - auch weil die Produzenten demnach den Drehplan anpassen konnten, während Ferrell sich erhole. Es werde erwartet, dass der Schauspieler schon sehr bald ans Set zurückkehrt. Anfragen an den Streamingdienst und Ferrells Vertreter seien bisher unbeantwortet geblieben.