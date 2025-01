Erstes Album seit 20 Jahren

Smith hatte sich in den vergangenen Monaten langsam immer weiter zurück in die Musikbranche gearbeitet. Im vergangenen Jahr performte er bei den BET Awards mit "You Can Make It" einen neuen Song, außerdem war er auf dem Soundtrack seines Films "Bad Boys 3" mit einer eigenen Single vertreten und veröffentlichte mit "Work of Art" ein Feature mit seinem Sohn Jaden Smith (26). In den Jahren zuvor hatte der Oscarpreisträger seine Musikkarriere bis auf Beiträge zum "Aladdin"-Soundtrack gänzlich auf Eis gelegt.

Zusammen mit dem Musikvideo kündigte der auch unter dem Pseudonym "The Fresh Prince" bekannte Rapper jetzt sein neues Album an, von dem auch "Beautiful Scars" ein Teil ist. Die Platte heißt "Based on a True Story" und wird im März dieses Jahres erscheinen. Seit seinem letzten Album "Lost and Found" sind dann 20 Jahre vergangen.