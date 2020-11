Will Smith zeigt ersten Trailer zu "Der Prinz von Bel-Air"-Reunion

Nostalgie pur

Das gesamte Ensemble mit Ausnahme des 2013 verstorbenen James Avery, der in der Rolle des Vaters Philipp Banks zu sehen war, nahm gemeinsam auf der Couch platz. "James Avery war dieses ein Meter neunzig große Shakespeare-Biest und ich wollte, dass er mich gut findet “, sagte Smith und erinnerte sich dabei an eine emotionale Szene. "Ich falle am Ende dieser Szene in seine Arme und er hält mich fest. Als die Kamera weggeschwenkt hat, flüsterte er mir ins Ohr: 'Das ist Schauspielkunst!'".

"Der Prinz von Bel-Air“ war eine der erfolgreichsten TV-Shows der 90er und ebnete den Weg für Will Smith zum internationalen Superstar. Der inzwischen 52-jährige Darsteller wurde zwei Mal für den Oscar und mehrmals für den Golden Globe nominiert. Als Musiker erhielt er sogar vier Grammys. Zuletzt war er im "Bad Boys"-Sequel "Bad Boys for Life“ zu sehen.