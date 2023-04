Willi Resetarits: Ö1 und ORF III erinnern an ihn zum Todestag

Am 24. April jährt sich der Todestag von Willi Resetarits. Der auch als Ostbahn-Kurti bekannte Musiker ist im Alter von 73 Jahren tödlich verunglückt. Der ORF erinnert an den sozial engagierten Künstler mit mehreren Sendungen auf Ö1 und ORF III. Ergänzend erscheint die Ö1-CD "Von Ostbahn-Kurti zu Dr. Kurt Ostbahn - Chronologie einer Karriere".

Den Auftakt macht eine Schwerpunktsendung von "Kultur Heute" am Donnerstag (19.45 Uhr) auf ORF III. Am Samstag, 22. April, um 20.15 Uhr ist eine neue "zeit.geschichte"-Dokumentation namens "Musiklegende - Willi Resetarits" beim Kulturspartensender angesetzt. Dabei wird Einblick in die fünf Jahrzehnte umspannende Karriere des Musikers gegeben, wobei etwa Michael Häupl, Beatrix Neundlinger, Peter Resetarits und Ernst Molden zu Wort kommen. Später am Abend ist der Film "Blutrausch" (22.50 Uhr) und ein "Best of Willi Resetarits" (0.25 Uhr) zu sehen.