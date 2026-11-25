Als Captain Kirk aus „Star Trek“ ist William Shatner weltweit bekannt. Seit 2019 führt der Schauspieler und Moderator durch die Doku-Reihe „The UnXplained mit William Shatner“ , die rätselhaften Phänomenen nachgeht, die Menschen seit Jahrhunderten beschäftigen. In der siebten Staffel geht er in 18 neuen Folgen rätselhaften Phänomenen nach, die Menschen seit Jahrhunderten beschäftigen

Viele rätselhafte Themen

Zum Auftakt stehen antike Bauwerke im Mittelpunkt, deren Dimensionen und Bauweise bis heute Fragen aufwerfen. Die Folge führt von kolossalen Mauern und riesigen Steingräbern bis zu Tempeln, die aus massivem Fels gehauen wurden. Wie konnten frühe Zivilisationen solche technischen Leistungen vollbringen?

Die Folge „Träume und Albträume“ widmet sich den Fragen, die Menschen seit jeher an das nächtliche Erleben knüpfen. „Offenbar versuchen wir seit den Anfängen der Zivilisation zu verstehen, was im Schlaf geschieht“, so William Shatner in der Episode von „The UnXplained“. „Welchen Sinn haben Träume?“, fragt der 95-Jährige. Weitere Folgen der neuen Staffel widmen sich ungewöhnlichen Katastrophen, den Geheimnissen des alten Afrika und möglichen übersinnlichen Fähigkeiten. Auch der Aufstieg und Untergang mächtiger Reiche, darunter das der Inka, ist Thema.

Die neuen Episoden führen außerdem an gefährliche Orte, darunter den Mount Everest, und befassen sich mit rätselhaften Kräften, geheimen Regierungsprojekten und den Geheimnissen der Dinosaurier. Die übrigen Folgen befassen sich unter anderem mit dem alten Aztekenreich, Gegenständen, denen heilende Kräfte zugeschrieben werden, schwer erklärbaren Naturphänomenen und alten Flüchen. Weitere Themen sind UFO-Begegnungen, die Frage nach möglichem verborgenem Wissen rund um Pyramiden, verschüttete Rätsel aus der Frühzeit der Zivilisation sowie ungewöhnliche Phänomene des menschlichen Körpers.