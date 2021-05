Bruce Willis und John Travolta drehen Actionfilm "Paradise City"

Action

Die Dreharbeiten haben bereits angefangen und finden in Hawaii statt. Die weibliche Hauptrolle wird von Praya Lundbeg gespielt. Die thailändische Schauspielerin war in der TV- Serie "Strange Girl in a Strange Land" zu sehen und spielte in Filmen wie "Realms" und "Bangkok Adrenaline" mit. Die Regie übernimmt Cuck Russell, der bereits für Hits wie "Die Maske", "Eraser" und "The Scorpion King" verantwortlich war.

Willis und Travolta haben mit ihren Filmen eine ganze Generation an Filmfans geprägt. Während Willis als Action-Star mit "Stirb Langsam" durchstartete, begeisterte Travolta als Draufgänger in "Grease". Mit "Pulp Fiction" legten beide ein unvergessliches Meisterwerk hin, für das Travolta sogar eine Oscar-Nominierung erhielt.

"Paradise City" ist wohl eher in die Kategorie ambitioniertes Actionkino einzuordnen, aber hat mit den beiden Stars großes Potential, auch international für Aufsehen zu sorgen. Wann der Film erscheinen wird, ist noch unklar. Eine Veröffentlichung vor 2022 ist jedoch unrealistisch.