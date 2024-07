Prime-Mitglieder können sich auf Live-Übertragungen von mehreren Plätzen, sowie auf eine Studio-Show freuen, in der jeden Tag vor Ort über das gesamte Geschehen berichtet wird. Zu den Moderator:innen zählen: Barbara Schett , Michael Stich, Andrea Petkovic, Barbara Rittner, die Wimbledonfinalistin von 2013, Sabine Lisicki und der ehemalige Dominic-Thiem-Trainer Benjamin Ebrahimzadeh .

Die renommierten Wimbledon Championships werden live und exklusiv ab 2024 für vier Jahre bei Prime Video zu sehen sein. Das Rechtepaket beinhaltet die Übertragung jeder Runde, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, einschließlich der Finalspiele. Das Tennis-Grand-Slam-Turnier startet mit dem ersten Spiel am 1. Juli 2024 und endet am Wochenende vom 13. bis 14. Juli 2024 mit den Damen- und Herreneinzelfinals auf dem weltberühmten Centre Court. Alle 128 Matches sind im Live-Stream zu erleben.

SFR und BBC bieten ebenfalls Live-Übertragungen

Dennoch gibt es noch andere Möglichkeiten, sich live auf den Tennisplatz versetzen zu lassen: Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) überträgt die Spiele abwechselnd auf SRF 2 und SRF info täglich ab 14:30 Uhr. Die Live-Streams sind unter srf.ch/play/tv zu empfangen. In Großbritannien hat der Sender BBC die Übertragungen übernommen und man kommt dort entweder im Fernsehen oder via bbc.co.uk/iplayer als Live-Stream in den Tennisgenuss.

Allerdings gelten diese Optionen nur für Schweizer und britisches Publikum, da in anderen Ländern das Geoblocking greift. Man kann diese Sperren allerdings mittels eines VPN-Dienstes umgehen, wie zum Beispiel NordVPN, Surfshark oder CyberGhost VPN.