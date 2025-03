Nur wenige Tage nach dem Start von "With Love, Meghan" hat Herzogin Meghan (43) bekannt gegeben, dass bereits eine zweite Staffel ihrer neuen Lifestyle-Serie bei Netflix geplant ist. "Wenn du Staffel eins liebst, dann warte nur, bis du den Spaß siehst, den wir für Staffel zwei auf die Beine gestellt haben", schwärmt sie in einem Beitrag auf Instagram .

Im Herbst sollen weitere "With Love, Meghan"-Folgen erscheinen

Herzogin Meghan lade Freundinnen, Freunde und Promis "zu einem wunderschönen Anwesen in Kalifornien ein, wo sie Küchen-, Garten- und Gastgebertipps gibt", ist die offizielle Beschreibung der Lifestyle-Serie von Netflix. Bei dem Streamingdienst und im Hause Sussex war man sich wohl bereits vor Ausstrahlung ziemlich sicher, dass das Format ein Erfolg wird. "With Love, Meghan" ist nicht nur erst am 4. März gestartet, die weiteren Episoden sollen auch schon komplett abgedreht sein, wie "People" berichtet.

Und damit noch nicht genug! Die zweite Staffel soll laut des US-Magazins auch schon für eine Veröffentlichung im Herbst diesen Jahres vorgesehen sein. Die Episoden der Serie wurden im kalifornischen Montecito gedreht, wo Herzogin Meghan mit Prinz Harry und den gemeinsamen Kindern - Archie (5) und Lilibet (3) - lebt.