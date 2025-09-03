Die zweite Staffel der Lifestyle-Serie von Herzogin Meghan schneidet auf Netflix noch schlechter ab als die Premiere.

Am 26. August ist die zweite Staffel von Herzogin Meghans (44) Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" auf dem Streamingdienst Netflix erschienen. Eine Woche später steht nun fest, dass sich die neuen Folgen nicht in den Top Ten des Streamingdienstes platzieren konnten - weder in den USA, Großbritannien, Deutschland noch den globalen Charts. Damit stößt Staffel zwei auf noch weniger Zuschauerinteresse als die im März erschienene Premierenstaffel. Ein krachender Misserfolg.

Die Premiere von "With Love, Meghan" schaffte es noch in die Netflix-Charts Auf wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer die zweite "With Love, Meghan"-Staffel kommt, lässt sich ohne ein Erscheinen in den Netflix-Charts nicht sagen. Es sind die einzigen Zuschauer-Metriken neben den Netflix-Halbjahrescharts, die der Streamingdienst bereitstellt. Staffel eins von "With Love, Meghan" erreichte im März dieses Jahres noch mit Ach und Krach Platz zehn der Rangliste, und kam in der Premierenwoche global auf 2,6 Millionen Views, also geschaute Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit der Serie. Klar ist jetzt, dass die zweite Staffel dahinter liegt.

Herzogin Meghans alte Serie "Suits" war in der ersten Jahreshälfte um Längen beliebter Insgesamt kam die Premiere der Lifestyle-Serie im Zeitraum von ihrem Erscheinen bis zum 30. Juni auf lediglich 5,3 Millionen Views. So wird wohl erst am Ende dieses Jahres deutlich werden, wie viele Views Staffel zwei des Lifestyle-Programms sammeln konnte. Die erwähnten 5,3 Millionen Views bedeuteten Platz 383 aller Netflix-Serien, Filme und Shows im Zeitraum vom 1. Januar dieses Jahres bis 30. Juni. Besonders pikant an dieser Platzierung: Ganze vier Staffeln von Herzogin Meghans alter Fernsehserie "Suits", in der sie einst ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte, waren in dem Netflix-Halbjahr wesentlich beliebter. Die ursprünglich im Jahr 2011 beim USA Network erschienene erste Staffel der Anwaltsserie schaffte es mit 9,3 Millionen Views auf Platz 151 der Netflix-Halbjahrescharts. Staffel vier lag mit 5,3 Millionen Views immer noch einige Plätze vor "With Love, Meghan" auf der 378. Während die Enthüllungsdoku "Harry & Meghan" im Jahr 2022 ein gewaltiger Erfolg für den Streamingdienst war und zum erfolgreichsten Dokumentarfilm-Debüt in der Geschichte von Netflix wurde, erreichten weder "Heart of Invictus", "Polo" noch "Live to Lead" die Top Ten, ein Schicksal, das die Produktionen jetzt mit der zweiten Staffel von "With Love, Meghan" teilen.