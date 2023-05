"The Rookie", die Krimi-Dramedy mit Everybody's Darling Nathan Fillion als Polizist-Neuling im etwas fortgeschrittenen Alter, debütierte in den USA bereits 2018 – und war dort von Beginn an ein Hit. Im deutschsprachigen Raum ist die Serie seit längerem auf Disney+ verfügbar – doch erst, seitdem sich Netflix die zumindest ersten drei Staffeln gekrallt hat, ist "The Rookie" auch bei uns in aller Munde (was wieder mal beweist, welche Zugkraft und welchen Einfluss Netflix trotz aller Unkenrufe immer noch hat. Aber das ist ein anderes Thema).

Im Free-TV wird "The Rookie" seit der dritten Staffel auf ZDFneo gezeigt. Zusätzlich sind die ersten drei Staffeln auf Prime Video und Sky X zu sehen. Auf Disney+ findet man allerdings vier Staffeln. Und in den USA wurde bereits die sechste bestellt, weil dort die fünfte bereits lief. Ganz schön kompliziert also! Klar, dass sich deutschsprachige Fans mit gerunzelter Stirn da fragen:

Wo kann man in Deutschland (und Österreich) Staffel 5 von "The Rookie" streamen?