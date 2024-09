"Wolf Man"-Trailer: Werwolf-Horror von Blumhouse

Was passiert, wenn der Mensch, den du liebst, zu etwas anderem wird? Mit " Wolf Man" präsentieren die Horrorspezialisten Blumhouse und der visionäre Drehbuchautor und Regisseur Leigh Whannell ("Der Unsichtbare") einen furchterregenden Albtraum, der die Schrecken der Werwolf-Legende neu entfesselt.

Fremde oder sehr vertraute Bedrohung?

Christopher Abbott ("Poor Things, nominiert für den Golden Globe), verkörpert Blake, einen Ehemann und Vater aus San Francisco. Nach dem Verschwinden seines Vaters erbt Blake das abgelegene Elternhaus im ländlichen Oregon. Da die Ehe mit seiner erfolgreichen Frau Charlotte (Emmy-Preisträgerin Julia Garner aus "Ozark") zunehmend kriselt, überredet Blake sie dazu, eine Auszeit von der Stadt zu nehmen und sich das Haus gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Ginger (Matilda Firth aus "Hullraisers") anzusehen.

Doch als sich die Familie dem Bauernhaus mitten in der Nacht nähert, wird sie von einem unbekannten Tier angegriffen. In einem verzweifelten Fluchtversuch verbarrikadieren sie sich im Haus, während die Kreatur die Umgebung durchstreift. Im Laufe der Nacht beginnt Blake, sich seltsam zu verhalten und sich in etwas Fremdes zu verwandeln – und Charlotte muss entscheiden, ob der Schrecken im Haus tödlicher ist als die Bedrohung, die draußen lauert.