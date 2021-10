"Wolfe"-Trailer: Sky-Original-Serie über untypischen Pathologen

Bipolarer Ansatz

Professor Kinteh leitet die forensische Abteilung der Universität in Central Lancashire und ist ein Meister seines Fachs. Bei der Verbrechensbekämpfung arbeitet er Hand in Hand mit der Polizei zusammen. Wolfe wird von einem Team unterstützt, zu dem das Wunderkind Maggy (Naomi Yang), die alleinerziehende Mutter Dot (Amanda Abbington), der Entomologe Steve (Adam Long), und die neue Mitarbeiterin Dominique (Shaniqua Okwok) gehören.

Wolfe geht das Leben mit einem bipolaren Ansatz an. Bei jedem neuen Fall setzt er seinen wissenschaftlichen Verstand ein, aber was am Tatort gut funktioniert, geht zu Hause gründlich schief. Dabei ist er nach wie vor ein vernarrter Familienvater, doch seine Frau Val (Natalia Tena) hat ihn vor die Tür gesetzt und möchte ihn nicht zurückkehren lassen.