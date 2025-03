Überraschender Ausstieg bei den "Dancing Stars": Wolfgang Fifi Pissecker muss den ORF-1-Tanzevent aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Dem Kabarettisten und Regisseur, der in der Live-Show am 21. März gemeinsam mit seiner Profi-Partnerin Conny Kreuter einen Slowfox zu "City of Stars" zeigte, ist die weitere Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen und auf ärztliche Empfehlung hin nicht weiter möglich.

Stefan Koubek darf zurückkehren

Im Einvernehmen mit dem Lizenzgeber, der BBC, kehrt das zuletzt ausgeschiedene Paar 07 – Stefan Koubek und Manuela Stöckl – zurück und tanzt in der nächsten Ausgabe von "Dancing Stars" am Freitag, dem 28. März 2025, live ab 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON. Eine regelkonforme Lösung bezüglich des weiteren Show-Verlaufs ist derzeit noch in Klärung und wird zum gegebenen Zeitpunkt bekanntgegeben.