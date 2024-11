In einem "Deadline"-Interview sprach Watts dann aber Klartext: Er selbst sei es gewesen, der die Zusammenarbeit mit Apple aufgekündigt habe, weil er mit der dortigen Vermarktungsstrategie nicht einverstanden war. "Ich arbeitete schon am Drehbuch der Fortsetzung, als ich erfuhr, dass man den Film ohne breiten Kinostart direkt auf Streaming setzte." Daraufhin habe er das bereits für ein Sequel erhaltene Geld wieder zurückgezahlt.

Daraus sei aber offenbar nichts geworden, wie "Variety" bestätigt wissen will. In der Tat hatte Watts kurz zuvor in einem Interview mit "Collider" anklingen lassen, dass er inzwischen nicht mehr davon ausgehe, dass es zu einem zweiten Teil kommen werde. Auf die Frage, welche Projekte er nach seiner bald anlaufenden "Star Wars"-Serie namens "Skeleton Crew" habe, antwortete er vielsagend: "Ich weiß noch nicht, was ich als Nächstes drehen werde. Aber ich denke nicht, dass es eine Fortsetzung zu 'Wolfs' geben wird." Weiter ging er jedoch nicht auf das Thema ein und auch "Variety" erhielt nach eigenen Aussagen noch keine Rückmeldung von den Verantwortlichen bei Apple TV+.

Erfolg ohne Nachwirkung?

In der Actionkomödie, die in den USA am 20. September in die Kinos gekommen war und kurz darauf exklusiv bei Apples Streamingdienst veröffentlicht wurde, spielen die beiden Schauspielbuddys professionelle Fixer, die gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, nachdem sie mit demselben Auftrag betraut wurden. Auch im echten Leben haben Pitt und Clooney schon häufig kollaboriert. Neunmal standen sie bereits gemeinsam vor der Kamera. Und es wird wohl trotz des "Wolfs"-Aus nicht das letzte Mal sein: Ihre erfolgreiche "Ocean's"- Trilogie wollen sie angeblich bald fortsetzen.

Eigener Aussage nach war "Wolfs" ein Erfolg bei Apple TV+. So soll es sich dabei um den am meiste gestreamten Spielfilm in der Geschichte der Plattform gehandelt haben. Die Kritiken fielen jedoch weniger überschwänglich aus. Zwar seien Clooney und Pit wieder voll in ihrem Element. Dafür müssten sie sich aber durch eine Story voller bereits mehrfach gesehener Genre-Klischees kämpfen.