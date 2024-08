"Wolfs"-Sequel mit Clooney und Pitt bereits in Arbeit

Am 27. September wird die Krimikomödie "Wolfs" mit den Superstars George Clooney (63) und Brad Pitt (60) in den Hauptrollen beim Streamingdienst Apple TV+ erscheinen. In den USA und in Österreich erhält das Werk von "Spider-Man"-Regisseur Jon Watts (43), in dem Clooney und Pitt zum ersten Mal seit der Agenten-Komödie "Burn After Reading" aus dem Jahr 2008 wieder gemeinsam vor der Kamera stehen, auch einen kleinen Kinostart - bei uns läuft der am 20. September an. Noch vor dem Filmstart hat Apple jetzt offiziell eine Fortsetzung von "Wolfs" angekündigt.