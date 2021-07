"World Movie Awards" - Neuer Preis für Filme abseits Hollywoods

Kritik an Globe-Verband

"Es ist an der Zeit, die besten filmischen Geschichten, die außerhalb von Hollywood produziert werden, zu feiern", sagte CCA-Vorsitzender Joey Berlin in der Mitteilung. In der Ankündigung wurde auch Kritik an dem unter Druck geratenen Globe-Verband HFPA (Hollywood Foreign Press Association) laut, der traditionell die Golden Globes verleiht. Dem Verband der Auslandspresse gehören knapp 100 Journalisten und Filmkritiker an, die seit vielen Jahren in Hollywood arbeiten. Die kleine Gruppe war in den letzten Monaten wegen fehlender Diversität und intransparenter Mitgliedschaftskriterien scharf kritisiert worden.