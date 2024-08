In einem Statement erklärten Dennis und Benni Wolter zudem: "Das 'World Wide Wohnzimmer' ist endlich Zuhause: Im Home of Entertainment! Wir packen gerade unsere beliebtesten Formate und nagelneue Ideen aus den Umzugskartons und freuen uns sehr auf die feierliche Eröffnung am 15. August."

Die Unterhaltungsshow wird mit neuen Folgen ab 15. August und danach immer montags, mittwochs und freitags auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen sein. Joyn spricht in einer Mitteilung von einer "langfristigen Zusammenarbeit" mit den Zwillingen und Entertainern und kündigt 156 Folgen an. Das neue Wohnzimmer sei bereits eingerichtet. Das Format bekommt ein neues Logo und das Showdesign wurde "gefacelifted", wie die Zwillinge bei Instagram erklären.

Diese Stars haben sich angekündigt

In dem Format begrüßt das Duo in seinem "Wohnzimmer" Promis aus verschiedensten Bereichen zu Interviews und fordert sie in Quiz-Runden oder verrückten Talk-Games heraus. Zu den bisher beliebten Rubriken des Formats zählt unter anderem das Musik-Quiz "Erkennst du den Song", das offenbar auch wieder zurückkehren wird, wie ein Instagram-Post verrät. Auch wird wohl Stammgast Felix Lobrecht (35) wieder dabei sein, der seinen Besuch in einem Clip andeutet. Ebenso werden wieder Wildcard-Kandidatinnen und -Kandidaten bei den Formaten mitwirken.

Für die Premiere am Donnerstag war Comedienne Hazel Brugger (30) angekündigt. Am Freitag sollen die Streamer Papaplatte (27) und Reeze und am Montag Influencerin Julia Beautx (25) mit dabei sein. "Dann immer montags, mittwochs und freitags um 17 Uhr", heißt es in einem Instagram-Post. "Und natürlich sieben Tage die Woche hier und auf TikTok. Außerdem könnt ihr uns auch bald in der Nacht auf ProSieben entdecken und 14 Tage nach Joyn-Premiere auf YouTube."